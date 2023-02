METEOS: UJUTRU SLAB MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE OD PROSEKA

U četvrtak ujutru slab mraz i ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije nego u sredu, iznad 10°C u većini predela, a ponegde do 15°C. Samo će po kotlinama biti malo svežije usled sumaglice. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C do 2°C, a maksimalna od 10°C na jugu do 15°C u centralnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 2°C do 6°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana toplije od proseka i pretežno sunčano. Vetar slab jugozapadni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko -2°C, a maksimalna do 13°C. Uveče vedro. Temperaturom u 22 sata oko 4°C.

U petak ujutru retka pojava slabog mraza i ponegde magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 9°C.

U subotu takođe toplije od proseka, ali uz prolaznu oblačnost koja dolazi sa severozapada sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde na severu Srbije. U nedelju takođe toplo sa sunčanim intervalima, a krajem dana naoblačenje i moguća kiša koja dolazi sa zapada. U ponedeljak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg, ali padavine brzo prestaju.