METEOS: UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA SUNČANO, UVEČE KIŠA

U četvrtak ujutru mraz u većini krajeva, osim u košavskom području gde temperatura ujutru raste. U toku dana malo toplije nego u sredu uz postepeno naoblačenje sa zapada koje donosi kišu, najpre na sever Vojvodine i jugozapad Srbije. U pomoravlju i podunavlju će duvati jaka košava tj. Jugoistočni vetar, a krajem dana biće u slabljenju. U ostalim krajevima umeren istočni ili južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C u Požegi i na jugu Srbije do 2°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C do 10°C. Uveče kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 3°C do 5°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu slab mraz. Pre podne sunčani intervali, a zatim sledi naoblačenje i krajem dana kiša. Duvaće umeren istočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 6°C. Uveče kiša i temperatura u padu.

U petak malo hladnije sa kišom i susnežicom, a na sveru prestanak padavina u prvom delu dana. Vetar ujutru umeren zapadni, popodne slab jugozapadni, pa južni i jugoistočni uveče. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna od 3°C do 6°C.

U subotu novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada uz jačanje padavina krajem dana. U nedelju prelazi ciklon preko Srbije pa su moguće jače padavine i kiše i snega uz pojačan severni i severozapadni vetar. U ponedeljak hladnije sa snegom povremeno.