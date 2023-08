METEOS: U UTORAK SVEŽE JUTRO, TOKOM DANA VRUĆINA

U utorak nakon svežeg i prijatnog jutra, u toku dana sunčano uz malo oblaka na severu Vojvodine i toplije nego u ponedeljak uz vrućinu u većini krajeva. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U utorak u Kruševcu nakon svežeg i prijatnog jutra, u toku dana sunčano i vrućina. Vetar slab istočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo.

U sredu će doći do blažeg osveženja u severnim i centralnim predelima sa mogućom ređom kratkotrajnom kišom ili ponekim lokalnim pljuskovima u toku jutra i prepodneva. Na jugu Srbije ostaje sunčano i vrlo toplo. Vetar ujutru slab severozapadni, a popodne južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 30°C, a maksimalna od 28°C na severu do 35°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz temperature oko 35°C na severu, a na jugu do 39°C.

Za naredni vikend bi nastupilo izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama, prema današnjoj prognozi.