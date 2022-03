METEOS: U UTORAK SUNČANO, TEMPERATURA OKO 16°C

U utorak ujutru slab mraz i pretežno sunčano tokom dana uz toplije vreme nego u ponedeljak. Malo oblaka biće samo u toku prepodneva na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 14°C u Dimitrovgradu do 18°C u Somboru. Uveče vedro i manje hladno nego prethodnih noći. Temperatura u 22h od 3°C do 9°C.

U utorak ujutru u Kruševcu slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna oko 16°C.

U sredu ujutru slab mraz ponegde, a tokom dana sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab promenljiv, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 19°C.

U četvrtak sunčano i još toplije, oko 20°C u većini predela. U petak i za vikend toplo i pretežno sunčano, a početkom iduće sedmice malo svežije uz moguće naoblačenje.