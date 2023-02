METEOS: U UTORAK SUNČANO I ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA

U utorak pretežno sunčano sa malo oblaka i znatno toplije od proseka. Vetar slab zapadni i severozapadni, a umeren na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C u Požegi do 6°C u Beogradu, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 4°C do 10°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i znatno toplije od proseka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 0°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo.

U sredu bez bitnije promene, pretežno sunčano sa malo oblaka i znatno toplije od proseka. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22h od 3°C do 9°C.

U četvrtak takođe toplo uz umerenu oblačnost, a na prelazu ka petku je moguće naoblačenje sa prolaznom kišom. U petak i subotu toplo i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom.