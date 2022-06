METEOS: U UTORAK SUNČANO I VRUĆINA, U KRUŠEVCU 35°C

U utorak sunčano i još veća vrućina uz popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i jugoistočni prepodne, a popodne severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 33°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

U utorak u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 35°C.

U sredu sunčano i tropska vrućina uz slab popodnevni razvoj oblaka po Sremu, u Bačkoj i na zapadu Srbije. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 33°C do 38°C. Uveče suvo i toplo.

Tropske vrućine će se nastaviti do kraja sedmice uz manja kolebanja temperature.