METEOS: U UTORAK SUNČANO I TOPLO

U utorak pretežno sunčano uz slab prolazni dnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.

U utorak sunčano i toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 28°C.

U sredu sunčano i još malo toplije. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 29°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

U četvrtak sunčano i vrlo toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti tokom dana. Maksimalne temperature od 30°C do 32°C. U petak i subotu nestabilno i svežije sa lokalnim pljuskovima. U petak se očekuje kiša ili pljuskovi uglavnom na severu i u centralnim predelima uz pad temperature, a na jugu pretežno suvo i toplo tokom dana uz razvoj oblačnosti. U subotu padavine u većini krajeva, a na severu popodne uz razvedravanje.