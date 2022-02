METEOS: U UTORAK OBLAČNO, POVREMENO KIŠA I SUSNEŽICA

U utorak na severu Srbije suvo, a u ostalim predelima oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 4°C na jugu i zapadu Srbije do 8°C na severu Vojvodine. Uveče na severu Srbije suvo, a u ostalim krajevima oblačno sa slabom susnežicom i snegom. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

U utorak u Kruševcu oblačno sa povremenom kišom i susnežicom. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 5°C. Uveče slaba susnežica.

U sredu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intevalima. Samo će na jugu i jugoistoku Srbije ujutru i pre podne biti oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Na severu i severozapadu Srbije se očekuju duži sunčani periodi. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Dimitrovgradu do 9°C na severu Vojvodine i u Negotinu.

U četvrtak i petak ujutru slab mraz, a tokom dana promenljiva oblačno i sunčani intervali uz manji porast temperature u odnosu na sredu. U subotu na severu sunčani periodi, a na jugu i zapadu naoblačenje sa kišom i susnežicom, a u planinama sa snegom.