METEOS: U UTORAK OBLAČNO I HLADNIJE

U utorak oblačno sa slabom kišom pre podne. Zahlađenje zahvata i jugu Srbije gde će biti malo slabe kiše ujutru. Na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja uz sunčane periode. Popodne svugde suvo. Vetar slab do umeren severozapadni i severni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 9°C, a maksimalna od 8°C na zapadu Srbije do 13°C u Subotici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U utorak u Kruševcu oblačno i hladnije. Ujutru i pre podne je moguća slaba kiša, a zatim suvo drugi deo dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 7°C, maksimalna do 9°C.

U sredu ujutru hladno, na zapadu i jugu Srbije ponegde sa maglom, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima uz porast dnevne temperature u odnosu na utorak. U košavskom području će duvati umeren jugoistočni vetar, a u ostalim predelima slab stočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna od 10°C do 16°C.

U četvrtak, petak i subotu suvo sa hladnim jutrom, a tokom dana sa sunčanim intervalima i ez bitnije promene temperature. U nedelju je moguće naoblačenje i zahlađenje sa kišom po današnjoj prognozi.