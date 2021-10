METEOS: U UTORAK JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA TOPLO

U utorak sunčano i toplo za ovo doba godine, ali vetrovito. U podunavlju i velikom pomoravlju će duvati pojačan jugoistočni vetar, tj. topla varijanta košave, a u južnom Banatu olujna košava sa udarima do 120 km/h. U ostalim krajevima vetar umeren istočnih i južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C u Leskovcu do 16°C u Vršcu, a maksimalna od 21°C u Negotinu do 28°C u Prijepolju, Loznici i Valjevu. Uveče postepeno naoblačenje zahvata severozapadne, zapadne i jugozapadne predele gde se posle ponoći očekuje kiša. Temperature u 22h od 10°C u Negotinu do 18°C u Vršcu i Beogradu.

U utorak u Kruševcu, nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar umeren istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 28°C.

U sredu svežije i oblačnije sa kišom povremeno, osim na jugoistoku Srbije gde će biti suvo. Duvaće i dalje pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu olujni sa udarima do 110 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih i južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 17°C u subotici do 23°C na jugu Srbije.

Od četvrtka do kraja sedmice svakiom danom sve hladnije i pretežno oblačno sa kišom povremeno. Vetar će biti u postepenom slabljenju u košavskom području.