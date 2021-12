METEOS: U UTORAK HLADNIJE SA SUSNEŽICOM I SNEGOM

U utorak hladnije sa susnežicom i snegom u nižim predelima, pre svega zapadne, centralne i južne Srbije uz formiranje manjeg snežnog pokrivača od 2 do 10 cm. Na severu Vojvodine suvo uz razvedravanje sredinom dana. Na planinama jači sneg uz dalje povećanje visine snega koji će do srede ujutru na Zlatiboru biti od 40 do 50 cm (jutros 12 cm), a na Kopaoniku ukupna visina snega do srede od 60 do 80 cm (jutros 36 cm). Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ujutru ispod, a krajem dana oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 1°C do 5°C koliko se očekuje u Negotinu. Uveče na severu suvo, a u ostalim predelima susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U utorak u Kruševcu hladnije sa susnežicom i snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 2°C.

U sredu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani intervali uz manji porast temperature u odnosu na utorak. Samo će u toku jutra na istoku i u centralnim predelima biti oblačno. Vetar slab severni i severozapadni, a popodne u skretanju na jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 1°C u Negotinu, a maksimalna od 0°C u maglovitom Užicu do 5°C u zapadnim i centralnim predelima.

U četvrtak malo toplije uz naoblačenje sa kišom. U pomoravlju i podunavlju će duvati jaka košava ujutru tj. Jugoistočni vetar, a popodne u slabljenju. U ostalim krajevima slab do umeren istočni ili južni. U petak oblaci odlaze na istok, a u subotu novo naoblačenje sa kišom.