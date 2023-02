METEOS: U SUBOTU TOPLO, KRATKOTRAJNA KIŠA MOGUĆA PREPODNE

U subotu naoblačenje sa kišom, osim na jugu Srbije. Na severu Srbije će popodne i krajem dana biti obilnije kiše uz zahlađenje, pa će minimalna temperatura biti kasnije uveče na severu, dok će na jugu biti toplo. Vetar umeren južnih pravaca, na planinama olujni. Popodne na severu Srbije umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 2°C u Negotinu do 10°C u Beogradu, a maksimalna od 10°C na severu do 19°C u centralnim i južnim predelima. Na severu popodne i uveče temperatura u naglom padu. Uveče obilnija kiša na severu, a moguća je i susnežica i sneg u noći ka nedelji. Temperatura u 22 sata od 3°C na severu do 10°C na jugu Srbije.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa kratkotrajnom kišom pre podne, a popodne suvo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko 6°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo.

U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom na severu i zapadu, a na jugu i istoku Srbije znatno toplije i suvo. Postojaće velika temperaturna razlika između severa i juga Srbije zbog prisustva uske frontalne zone iznad centrlanih predela Srbije koja deli hladni i topli vazduh. Vetar umeren severnih pravaca, a na jugu Srbije jak južni i jugozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 9°C na jugu, a maksimalna od 3°C na severu do čak 20°C na jugu. Uveče susnežica i sneg u zapadnim i severnim krajevima, a na jugu kiša. Temperaturu u 22 sata od 0°C na severu do 10°C na jugu Srbije.

U ponedeljak padavine postepeno slabe i prestaju. Od utorka sledi postepeni porast temperature.