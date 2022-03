METEOS: U SUBOTU SUNČANO, TEMPERATURA OKO 20°C

U subotu ujutru retka pojava slabog mraza. Tokom dana sunčano i umereno toplo. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 18°C u Dimitrovgradu do 21°C na severu i jugozapadu Srbije. Pritisak iznad normale. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 5°C do 12°C.

U subotu u Kruševcu sunčano. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 20°C.

U nedelju nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i još malo toplije nego u subotu. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 20°C do 23°C.

U ponedeljak u južnim predelima oblačnije sa malom šansom za kratkotrajnu kišu, a na severu sunčano. U utorak sunčano i toplo. U sredu toplo uz postepeno naoblačenje koje će krajem dana usloviti ponegde kiše, a najpre na zapadu Srbije. Od četvrtka je moguća češća kiša uz malo svežije vreme krajem iduće sedmice.