METEOS : U SUBOTU SUNČANO I TOPLO DO 35 STEPENI

U subotu na severu Srbije oko 5°C stepeni niža i prijatnija temperatura nego u petak uz promenljivu oblačnost sa mogućim ređim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Na jugu Srbije sunčano i vrućina. Popodne se oblaci razvijaju u jugozapadnim i južnim predelima gde su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 37°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U subotu u Kruševcu sunčano vrućina. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 35°C.

U nedelju i na jugu Srbije manja vrućina uz duže sunčane periode u svim krajevima. Tokom dana se očekuje lokalni razvoj oblaka sa malom šansom da ponegde bude kratkotrajnog lokalnog pljuska. U većini predela ostaje suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U ponedeljak jutro sveže, a tokom dana sunčano i bez velike vrućine. Ali, od utorka svakim danom sve veća vrućina, najveća u idući četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde dostizati 40°C.