METEOS: U SUBOTU PRIJATNIJE, TEMPERATURA OKO 30°C

U subotu niže i prijatnije temperature za 5 do 7°C, uz pretežno sunčano vreme. Tokom dana razvoj slabe do umerene oblačnosti u južnim i jugozapadnim predelima. Popodne i uveče moguća kiša ili pljuskovi sa gmljavinom u jugozapadnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 29°C na severu do 33°C u Negotinu.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Predveče i uveče postoji šansa za kišu povremeno ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna dnevna do 31°C.

U nedelju sunčano i vrlo toplo. Početkom naredne sedmice sunčano uz ponovni povratak velikih vrućina u svim predelima. Temperature sredinom iduće sedmice, ponovo blizu 40°C.