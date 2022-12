METEOS: U SUBOTU POVREMENA KIŠA, ZAHLAĐENJE POPODNE

U noći između petka i subote kiša u većini krajeva. U subotu zahlađenje stiže na sever Srbije, a do kraja dana se širi ka jugu. Biće oblačno sa kišom koja na severu i zapadu može preći u susnežicu i sneg popodne i krajem dana. Biće malo snežnih padavina i svega par cm snega. Temperatura će biti u padu, pa se maksimalna očekuje na početku dana, posle ponoći ili ujutru u mnogim krajevima, a minimalna temperatura uveče. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale i u daljem porastu. Jutarnja temperatura od 4°C do 11°C, popodnevna od 2°C na severu do 16°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura biće osmotrena kasno uveče od -1°C na severu do 8°C na jugu Srbije.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine i promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Popodne i uveče sledi postepeno zahlađenje sa kišom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna 13°C. Uveče hladnije sa kišom i oko 6°C u 22 sata.

U nedelju svugde hladnije, ali padavine prestaju ujutru uz delimično razvedravanje na severu. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 1°C, a maksimalna od 1°C do 4°C. Uveče suvo i hladno, a temperatura u 22h od -3°C do 0°C.

U ponedeljak i utorak suvo sa slabim jutarnjim mrazevima, a u košavskom području sa umerenom košavom koja pojačava u utorak. Zato će osećaj hladnoće biti veći u košavskom području. Temperatura će ipak imati tendenciju postepenog porasta uz suvo vreme veći deo iduće sedmice.