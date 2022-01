METEOS: U SUBOTU OBLAČNO I MOGUĆA SUSNEŽICA

U subotu ujutru znatno slabiji mraz, a ponegde će i izostati. Tokom dana promenljiva oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne susnežice u centralnim i južnim predelima. U većini krajeva ipak ostaje suvo, a biće i sunčanih intervala, posebno na severu. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 3°C do 9°C, koliko će biti u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -3°C do 2°C.

U subotu ujutru slab mraz u Kruševcu. Tokom dana oblačno sa mogućom pojavom kratkotrajne susnežice. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna +4°C. Uveče suvo i temperatura oko 0°C.

U nedelju ujutru mraz, a po kotlinama magla. Tokom dana suvo uz sunčane periode, ali i moguću sumaglicu, a po kotlinama se magla može duže zadržati. Na planinama sunčano i toplije. Vetar slab jugoistočni i južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, maksimalna od 3°C do 8°C, a po kotlinama sa maglom hladnije.

U ponedeljak ujutru slab mraz i suvo tokom dana uz sunčane periode i promenljivu oblačnost na istoku. Dnevna temperatura od 3°C do 8°C. U utorak se očekuje zahlađenje sa vrlo malo padavina u vidu snega u centralnim, zapadnim i južnim predelima. U sredu i četvrtak sunčani periodi sa jutarnjim mrazevima i porastom dnevne temperature u četvrtak.