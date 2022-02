METEOS: U SUBOTU MANJA ŠANSA ZA KRATKOTRAJNU KIŠU

U subotu prolazno naoblačenje uz manji pad temperature i moguću ređu kratkotrajnu slabu kišu, a na planinama slab sneg. Kiša neće pasti u svim krajevima, a nešto veća šansa je samo na zapadu Srbije. U Timočkoj Krajini duži sunčani periodi, a popodne sledi razvedravanje po Vojvodini. Vetar ujutru slab južni i jugozapadni, a popodne na severu i u Timočkoj Krajini umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C na jugu Srbije do 4°C na severu, a maksimalna dnevna od 5°C na jugu do 11°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U Kruševcu u subotu ujutru slab mraz, a tokom dana postepeno naoblačenje sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna 8°C. Uveče suvo.

U nedelju ujutru slab mraz u većini krajeva, a tokom dana duži sunčani periodi i toplije nego u subotu. Vetar slab do umeren južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C na jugu do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 8°C do 12°C.

U ponedeljak naoblačenje i postepeno zahlađenje sa kišom, a u planinama sa snegom. Očekuje se od 5 do 15 lit/m2 kiše. U utorak hladnije i ujutru sa slabim snegom u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, a u ostalim predelima suvo uz razvedravanje. U sredu i četvrtak sledi brzi porast temperature i znatno toplije vreme, u četvrtak ponegde oko 15°C tokom dana.