METEOS: U SREDU UJUTRU U KRUŠEVCU MRAZ

U noći između utorka i srede naoblačenje u severnim i centralnim predelima može usloviti retku pojavu slabe kiše i susnežice. Ova oblačnost odlazi na severoistok, pa će u toku dana biti dosta sunčanih perioda. U sredu ujutru mraz u centralnim i južnim predelima, a na severu jutro oblačno i temperatura iznad 0°C. Tokom dana suvo i sunčani periodi uz porast dnevne temperature u odnosu na utorak. Duvaće slab jugozapadni vetar. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C na jugu do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 4°C na jugu do 12°C na severu Srbije, a u Užicu i Požegi zbog magle može biti oko 0°C tokom dana. Uveče suvo i malo toplije nego prethodne noći. Temperatura u 22 sata od 0°C do 9°C.

U sredu u Kruševcu ujutru mraz. Tokom dana sunčani periodi i toplije u odnosu na utorak. Duvaće slab južni vetar. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura -4°C, a maksimalna do 8°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 4°C.

U četvrtak toplije uz južni vetar i sunčane intervale, a popodne naoblačenje sa kišom na severu i zapadu Vojvodine. Duvaće umeren do pojačan južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 7°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije do 15°C u Beogradu. Uveče se kiša širi na severni deo Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

U petak zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije može biti susnežice i snega popodne i krajem dana. U subotu hladno i suvo, a u nedelju novo naoblačenje donosi kišu, a moguća je i susnežica i vlažan sneg.