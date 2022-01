METEOS: U SREDU UGLAVNOM SUNČANO, DO 18°C U KRUŠEVCU

U sredu vrlo toplo za početak januara sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana na severu Vojvodine postepeno naoblačenje i zahlađenje sa kišom koje se tokom noći ka četvrtku širi na zapadne i centralne krajeve. Vetar umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 9°C, a maksimalna od 12°C do 18°C. Uveče povremena kiša na severu Vojvodine. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C i u padu tokom noći.

U sredu u Kruševcu vrlo toplo i pretežno sunčano. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sati oko 8°C.

U četvrtak hladnije sa kišom, a na zapadu Srbije sa susnežicom i snegom, kao i na planinama. Vetar umeren severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna od 3°C u Valjevu do 12°C na jugu Srbije, u Vranju. Uveče suvo na severu, a u zapadnim i centralnim predelima susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U petak oblačno i suvo, a u subotu sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. U nedelju manji porast temperature i suvo u većem delu dana, a uveče naoblačenje sa kišom na severozapadu i zapadu. U ponedeljak malo hladnije sa kišom, susnežicom i snegom.