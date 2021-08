METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU SVEŽIJE ZA OKO 5°C

U sredu svežije za oko 5 stepeni uz promenljivu oblačnost sa prolaznom kišom ponegde, a na jugu popodne lokalni pljuskovi. Kiša neće pasti u svim krajevima, a veće šansa je na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar umeren do pojačan severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 19°C u Subotici do 25°C na jugu, u Leskovcu, ali i tamo u padu popodne.

U sredu u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz moguće malo kratkotrajne kiše popodne. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 23°C, popodne u padu.

U četvrtak sveže i suvo sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 20°C na severu Vojvodine do 24°C na jugu Srbije.

U petak i za vikend postepeno toplije i pretežno sunčano sa slabim dnevnim razvojem oblaka za vikend. Jutra će biti vrlo sveža u petak i subotu. Na jugu Srbije u nedelju naoblačenje sa mogućom kišom na tom području.