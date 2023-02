METEOS: U SREDU SUNČANO I ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA

U sredu bez bitnije promene, pretežno sunčano sa malo oblaka i znatno toplije od proseka. Vetar slab severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C u Požegi do 7°C u Beogradu, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 9°C

U sredu u Kruševcu sunčano i znatno toplije od proseka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 2°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo.

U četvrtak toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. U noći ka petku je moguće naoblačenje sa ređom pojavom kratkotrajne kiše. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 9°C.

U petak toplo i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom. U subotu naoblačenje sa kišom, a na severu Srbije popodne zahlađenje. U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom prema današnjoj prognozi.