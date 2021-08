METEOS: U SREDU SUNČANO I VRUĆINA, OKO 37°C

U sredu pretežno sunčano i vrlo toplo, a samo na severu Srbije uz umerenu oblačnost, ali suvo. Na jugu Srbije se ponovo očekuje veća vrućina nego na severu. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 32°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije, u Leskovcu.

U sredu u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 37°C.

U četvrtak na severu i zapadu postepeno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima koje se popodne širi od zapada ka istoku i donosi osveženje. Međutim, na jugu i istoku Srbije će biti veoma toplo, pre nego što krajem dana i u te krajeve dođe osveženje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu u skretanju na severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C do 25°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 40°C na jugu Srbije.

U petak svežije u svim krajevima i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i moguću kratkotrajnu kišu i poneki lokalni pljusak. Za naredni vikend sunčano i sve toplije, u subotu malo iznad 30°C, a u nedelju oko 35°C.