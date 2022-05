METEOS: U SREDU SUNČANO I VEOMA SPARNO

U sredu pretežno sunčano, vrlo toplo i sparno. Biće još malo toplije u odnosu na utorak. U popodnevnim časovima u centralnim predelima i na jugu Srbije je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U noći ka četvrtku i u četvrtak rano ujutru naoblačenje na severu Srbije sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar prepodne slab jugoistočni, a popodne na severu Srbije zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna dnevna od 30°C do 34°C. Uveče moguća kiša na severu Srbije, U ostalim krajevima suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 24°C.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano, vrlo toplo i sparno uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom popodneva sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sati oko 23°C.

U četvrtak rano ujutru i prepodne na severu Srbije razvoj oblačnosti sa pojavom slabe kiše ili pljuskova. Tokom prepodneva razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malo niže temperature nego u sredu. Popodne razvoj oblačnosti na jugozapadu Srbije sa šansom za prolaznu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Za vikend nestabilnije i pretežno oblačno vreme sa češćom pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom uz značajniji pad temperature za oko 10-ak stepeni u odnosu na petak. Početkom naredne sedmice kišovito.