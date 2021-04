METEOS: U SREDU PROMENLJIVO OBLAČNO, MOGUĆA KIŠA

U sredu pretežno oblačno na zapadu i severu Srbije sa povremenom kišom i svežije od proseka. Na jugu Srbije promenljivo i toplije uz smenu oblačnih i sunčanih intervala sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7°C na severu do 11°C na jugu, a maksimalna od 14°C na severu do 23°C na krajnjem jugu Srbije, u Vranju.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima, sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do uemren severoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 17°C.

U drugoj polovini sedmice znatno toplije vreme. U četvrtak je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova popodne, dok će u petak i subotu preovlađivati sunčano vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura može dostići 30°C, prvi put ove godine u subotu. U nedelju takođe toplo, a od ponedeljka svežije sa kišom i pljuskovima povremeno.