METEOS: U SREDU PRETEŽNO SUNČANO I VRLO TOPLO

U sredu pretežno sunčano i još veća vrućina. Popodne je moguć razvoj oblaka na severu i zapadu Srbije uz manju šansu za poneki lokalni pljusak. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak ujutru malo iznad, a popodne oko normale. Minimalna temperatura od 14°C u Dimitrovgradu do 24°C u Beogradu, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 38°C. Uveče vedro i toplo.

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina. Popodne na severu Srbije razvoj oblaka i krajem dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar u prvom delu dana slab južni i jugoistočni, a popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 25°C, a maksimalna od 33°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče ponegde lokalni pljuskovi na severu Srbije. Temperatura u 22 sata od 22°C do 28°C.

U petak nekoliko stepeni manja vrućina uz prolaznu oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano i vrlo toplo, a od nedelje velika vrućina, uz temperature preko 35°C, a ponegde do 40°C.