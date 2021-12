METEOS: U SREDU JUTARNJI MRAZ, U KRUŠEVCU I DO -8°C

U sredu ujutru umeren do jak mraz i ponegde magla ili sumaglica. Tokom dana hladno uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab severozapadni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -11°C u Požegi do -3°C u Beogradu, a u Sjenici ispod -20°C. Maksimalna temperatura od -1°C na jugu Srbije do 3°C u Negotinu. Uveče suvo i mraz. Temperatura u 22 sata od -8°C do -2°C.

U sredu ujutru u Kruševcu mraz. Tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna do 1°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22.00 sata ispod 0°C.

U četvrtak ujutru jači mraz i ponegde magla. Tokom dana hladno uz sunčane periode, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na sredu. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 0°C do 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -6°C na jugu do 3°C u Beogradu.

U petak i za vikend sledi brzo otopljenje uz umerene južne vetrove i moguće malo kiše u subotu.