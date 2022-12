METEOS: U SREDU JUTARNJI MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE

U sredu ujutru slab mraz i moguća magla, posebno na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana toplije nego u utorak uz duže sunčane periode, ali se po kotlinama magla može duže zadržati. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 0°C, a maksimalna od 2°C u Požegi do 10°C ponegde u centralnim predelima, a po kotlinama sa maglom hladnije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 0°C do 6°C.

U sredu ujutru u Kruševcu slab mraz i moguća magla, a tokom dana sunčano i toplije nego u utorak. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna do 9°C.

U četvrtak prolazno naoblačenje sa manjim padom temperature i ređom pojavom kratkotrajne kiše na severu Srbije. Oblaci dolaze sa severozapada. Vetar slab zapadni, pa južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 6°C.

U petak i za vikend toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima u petak i nedelju, a u subotu prolazno naoblačenje sa mogućom kratkotrajnom kišom.