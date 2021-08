METEOS: U SREDU JOŠ MALO SVEŽIJE, MOGUĆA KIŠA

U sredu u svim krajevima svežije i pretežno oblačno vreme tokom dana uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Mogući su i kratkotrajni sunčanim intervali na krajnjem istoku, jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 19°C na zapadu Srbije do 26°C na jugu i istoku.

U sredu u Kruševcu svežije u odnosu na utorak sa kišom i pljuskovima povremeno, ali i sunčanim intervalima. Vetar ujutru slab zapadni, popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 23°C.

U četvrtak na severu uglavnom suvo i malo toplije uz sunčane intervale, a na jugu lokalni pljuskovi. U petak i za vikend sveže sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz temperature malo ispod 20°C na severu, a na jugu do 25°C. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano, suvoi toplije.