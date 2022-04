METEOS: U SREDU HLADNO SA KIŠOM, TEMPERATURA OKO 9°C

U sredu hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno. Više padavina biće u centralnim i južnim predelima, a manje u severnim. Popodne na severu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 8°C do 12°C. Uveče suvo, a samo na jugu slaba kiša koja prestaje. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U sredu u Kruševcu hladno za ovo doba godine sa kišom koja prestaje predveče. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 9°C. Uveče suvo.

U četvrtak toplije uz duže sunčane periode pre podne na severu i postepeno naoblačenje na jugozapadu koje se širi ka zapadnim i centralnim predelima i može uzrokovati prolaznu kišu popodne, osim na severu Srbije. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 16°C do 20°C.

U petak relativno toplo uz pojačan jugoistočni vetar u pojačanju u pomoravlju i podunavlju. Tokom dana novo naoblačenje dolazi sa jugozapada i popodne će uzrokovati kišu i moguće lokalne pljuskove. U subotu prolazna kiša odlazi na istok, a u nedelju, na Uskrs, toplo sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom oko 25°C, ponegde i malo iznad. Popodne se očekuje razvoj oblaka i manja šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova.