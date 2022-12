METEOS: U PONEDELJAK VETAR PRESTAJE, TEMPERATURE IZNAD PROSEKA

U ponedeljak će vetar malo oslabiti, a kišna zona se premešta ka severoistoku i istoku. U toku dana promenljiva oblačnost sa malo sunčanih intervala i toplije od proseka za početak decembra. Vetar umeren jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 6°C u Negotinu do 13°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U ponedeljak u Kruševcu toplije od proseka uz promenljivu oblačnost sa moguće malo sunčanih intervala. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna oko 11°C.

U utorak promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i toplije od proseka sa malom šansom da ponegde bude kratkotrajne kiše. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim krajevima slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

Tokom većeg dela iduće sedmice biće toplije od proseka uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. To će biti relativno topla varijanta košave, jer ne donosi zahlađenje. Kiša se može očekivati u petak i subotu uz pad temperature krajem sedmice.