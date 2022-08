METEOS: U PONEDELJAK SUNČANIJE I TOPLIJE VREME

U ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije. Vetar slab jugozapadni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 26°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i toplije uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne jugozapadni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 23°C.

U utorak duži sunčani periodi i još toplije vreme, a na severu Srbije uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U sredu i četvrtak sunčano i sve veća vrućina, uz temperaturu ponegde do 40°C u četvrtak. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote i u subotu prema današnjoj prognozi.