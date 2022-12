METEOS: U PONEDELJAK MALO TOPLIJE I UGLAVNOM OBLAČNO

U ponedeljak suvo sa slabim jutarnjim mrazem. U toku dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i malo toplije nego u nedelju. Vetar ujutru slab, a popodne umeren jugoistočni u košavskom području, u južnom Banatu u pojačanju. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo i hladno, a temperatura u 22h od -3°C do 2°C.

U ponedeljak ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana malo toplije nego u nedelju uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 4°C. Uveče suvo.

U utorak suvo sa slabim jutarnjim mrazem, na zpaadu i jugu ponegde sa maglom. U košavskom području duvaće umerena do pojačan jugoistočni vetar. Zato će osećaj hladnoće biti veći u košavskom području. U ostalim krajevima vetar slabiji istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 1°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Uveče suvo, a temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

Od srede do kraja sedmice pretežno suvo uz tendenciju manjeg postepenog porasta temperature. U jutarnjmi satima biće magle, posebno na zapadu i jugu Srbije, a na planinama sunčano i toplije.