METEOS: U PONEDELJAK JUTARNJI MRAZ, TOKOM DANA SUVO

U ponedeljak suvo sa mrazem ujutru i promenljivom oblačnošću tokom dana. Pre podne umerena oblačnost, a popodne nešto oblačnije sa manjom šansom za kratkotrajnu susnežicu ponegde. U većini predela ipak ostaje suvo. Mogući su sunčani intervali, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na subotu i nedelju. Vetar slab jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -7°C do -2°C, a maksimalna od 1°C do 5°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od -1°C do 2°C.

U ponedeljak u Kruševcu suvo sa mrazem ujutru i malo sunčanih intervala tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 3°C.

U utorak naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu, susnežicu i sneg. Vetar umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 1°C do 5°C. Uveče ponegde kiša, susnežica i sneg uz temperaturu u 22h od 0°C do 3°C.

U sredu manji porast temperature, a u četvrtak novo naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U petak i za naredni vikend hladnije sa snegom povremeno, prema današnjoj prognozi.