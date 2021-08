METEOS: U PONEDELJAK IPAK VRLO RETKA POJAVA KIŠE

U ponedeljak najzad stiže osveženje na sever Srbije uz vrlo retku kratkotrajnu kišu i pad temperature za 10-ak stepeni, tako da bi na severu Srbije bilo malo ispod 30°C uz duže sunčane periode. Međutim na jugu bi temperatura znatno manje opala i bilo bi iznad 35°C. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 23°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 39°C na krajnjem jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrućina, nekoliko stepeni manja nego u vrelu nedelju. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna 35°C.

U utorak najad malo svežije i prijatnije jutro, a tokom dana pretežno sunčano. Na jugu Srbije vrućina, a na severu manje vrelo, malo iznad 30°C. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 30°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije.

U sredu i četvrtak duži sunčani periodi i vrućina na jugu, a na severu manje vrelo, malo iznad 30°C.

U petak i za naredni vikend bi temperatura malo opala uz nešto prijatnije vreme.