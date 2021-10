METEOS: U PONEDELJAK HLADNO, TEMPERATURA 8°C

U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom, a na visokim planinama iznad 1400 mnv sa susnežicom i snegom. Vetar slab, ujutru istočni ili promenljiv, a popodne severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 7°C u Loznici do 12°C na jugu i jugoistoku Srbije. Uveče oblačno i hladno sa kišom povremeno. Temperature u 22h od 7°C do 9°C.

U ponedeljak u Kruševcu hladno sa kišom. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C što će ujedno biti i maksimalna dnevna temperatura. Uveče hladnije sa kišom.

U utorak pretežno oblačno sa slabom kišom koja prestaje u toku dana, a najpre na severu Vojvodine gde dolazi do delimičnog razilaženja oblaka uz sunčane intervale. Zato će na tamo biti nekoliko stepeni toplije nego u ponedeljak, a na jugu Srbije malo hladnije i oblačno. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 9°C na jugu Srbije do 13°C na severu Vojvodine.

U sredu promenljiva oblačnost i veći deo dana suvo, osim na jugu Srbije gde će padati kiša. Temperatura u neznatnom porastu u sredu, ali u četvrtak i petak ponovo hladno i oblačno sa kišom, a na planinama iznad 1000 mnv sa snegom.

Za naredni vikend se zadržava hladno vreme, a kiša prestaje u nedelju uz delimično razvedravanje, prema današnjoj prognozi.