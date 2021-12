METEOS: U PETAK ZAHLAĐENJE SA KIŠOM

U petak zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Popodne i uveče ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije može biti susnežice i snega. Više padavina biće u jugozapadnim i centralnim predelima, ponegde do 30 lit/m2. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i krajem dana malo iznad normale. Maksimalna temperatura na severu biće osmotrena početkom dana tj. rano ujutru, a minimalna uveče. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu Srbije do 10°C na severu, popodne od 3°C na zapadu do 8°C na jugu. Uveče na severu suvo, a u ostalim predelima kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22 sata od 0°C do 4°C, što će biti i minimalna dnevna temperatura.

U petak u Kruševcu zahlađenje sa kišom, a uveče je moguća susnežica. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu. Jutarnja temperatura 3°C, maksimalna do 8°C i u padu popodne, a uveče oko 2°C.

U subotu ujutru slab mraz na severu, a na jugu Srbije oblačno sa slabim snegom koji brzo prestaje. Popode suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab, jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 1°C, a maksimalna od 2°C na jugu do 7°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 3°C.

U nedelju malo toplije nego u subotu uz novo naoblačenje koje donosi povremenu kišu. Vetar umeren južni i jugoistočni. U ponedeljak i utorak hladnije i moguća je susnežica i vlažan sneg i u nižim predelima između ova dva dana uz formiranje snežnog pokrivača u utorak od 5 do 10 cm.