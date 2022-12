METEOS: U PETAK U KRUŠEVCU PROMENLJIVO OBLAČNO I SUVO

U petak oblačno i suvo, a samo na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini sa slabom kišom pre podne. Padavine prestaju sredinom dana i u ovim krajevima. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C u Timočkoj Krajini do 7°C u centrlanoj i južnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 1°C, a maksimalna do 7°C.

U subotu suvo uz manji porast temperature i promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim krajevima slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U nedelju dolazi do naoblačenja sa kišom koje najpre zahvata jugozapadne i zapadne predele, a zatim i ostale krajeve u toku popodneva i večeri. Temperatura iznad proseka za početak decembra, ali će u košavskom području biti jako vetrovito što će malo povećavati osećaj hladnoće. U ponedeljak će vetar malo oslabiti, a kišna zona se premešta ka severoistoku i istoku.