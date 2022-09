METEOS: U PETAK TOPLO I UGLAVNOM SUVO I SUNČANO

U petak toplo sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Samo će u toku jutra i kasnije uveče na severu Vojvodine biti kratkotrajne kiše, a u ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 17°C, a maksimalna od 25°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče na severu Vojvodine moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 15°C do 20°C.

U petak u Kruševcu toplo i pretežno sunčano. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 27°C.

U subotu toplo, ali uz postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima popodne u većini krajeva uz manji pad temperature u odnosu na petak. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 28°C. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U nedelju svežije sa prolaznom kišom koja brzo odlazi na jugoistok, a na severu i zapadu Srbije se razvedrava. Prva tri dana iduće sedmice malo hladnije vreme od proseka i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mogućom kratkotrajnom kišom. U drugoj polovini iduće sedmice sunčano i postepeno toplije.