METEOS: U PETAK TOPLO I NESTABILNO, U KRUŠEVCU DO 26°C

U petak promenljivo i nestabilno vreme uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i obilnijom kišom. Manja šansa za kišu je na severu Vojvodine. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U petak u Kruševcu toplo i nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna do 26°C. Uveče je moguća kiša.

U subotu promenljivo i nestabilno vreme uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Nešto manja šansa za kišu je u Vojvodini. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče je moguća kiša u centralnim i istočnim predelima. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice sledi manji porast temperature uz toplo, sparno i nestabilno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jači pljuskovi su mogući u utorak. Početkom iduće sedmice malo toplije, ali i dalje nestabilno.