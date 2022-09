METEOS: U PETAK TOPLIJE, TEMPERATURA OKO 18°C

U petak duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka i pretežno suvo. Vrlo je mala šansa da ponegde bude kratkotrajne kiše. Vetar slab severozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

U petak u Kruševcu duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka i suvo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 18°C.

U subotu nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplije nego u petak, malo iznad 20°C u većini krajeva. Popodne na severu umerena oblačnost. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 9°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 11°C do 16°C.

U nedelju umereno toplo i promenljivo oblačno. Na severu i zapadu Srbije je moguća kratkotrajna kiša popodne. Početkom iduće sedmice relativno toplo uz umeren južni i jugoistočni vetar i promenljivo vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.