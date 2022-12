METEOS: U PETAK TOPLIJE I OBLAČNO, TEMPERATURA DO 15°C

U petak toplije i promenljivo oblačno sa slabom kišom u Timočkoj Krajini. U ostalim predelima suvo veći deo dana ili sa ređom kratkotrajnom kišom. Kasnije popodne i uveče kiša po Vojvodini, najpre na severu Vojvodine. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak malo ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 7°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 16°C ponegde u centralnim i južnim predelima, a u Timočkoj Krajini malo hladnije, oko 8°C. Uveče kiša u severnim predelima i širi se ka istoku i jugu. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U petak u Kruševcu toplije i promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 15°C. Uveče suvo.

U subotu toplo za ovo doba godine i promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Više kiše kiše krajem dana. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 11°C u Subotici do 17°C ponegde u zapadnim i centralnim predelima. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

U nedelju na jugu toplo, a na severu i zapadu Srbije popodne dolazi do zahlađenja sa kišom koja će uveče preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Zato će u jutarnjim satima na severu biti znatno toplije nego uveče, a minimalna temperatura biće na kraju dana. Vetar ujutru umeren do pojačan južni i jugoistočni, a popodne umeren severozapadni. U ponedeljak se zahlađenje širi ka južnim krajevima uz moguć sneg i u nižim predelima. U utorak hladno sa snegom povremeno, a od srede sledi manji porast temperature.