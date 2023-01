METEOS: U PETAK SUVO UZ PROMENLJIVU OBLAČNOST

U petak suvo i par stepeni niža temperatura u odnosu na četvrtak uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Temperature su i dalje iznad proseka. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 9°C do 12°C, u Negotinu do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 2°C do 7°C.

U petak u Kruševcu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, a maksimalna do 12°C.

U subotu ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano u većini predela i malo toplije nego u petak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 2°C do 7°C.

U nedelju se zadržava relativno toplo vreme za ovo doba godine uz duže sunčane periode i malo oblaka. U ponedeljak će doći do naoblačenja sa kišom, najpre u Vojvodini i na zapadu Srbije. Između ponedeljka i utorak dolazi do zahlađenja, pa će u utorak na planinama padati sneg, a u nižim predelima kiša i ponegde susnežica.