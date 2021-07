METEOS: U PETAK SUNČANO, TEMPERATURA I DO 30°C

U petak toplo i pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost na severu Srbije. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 31°C.

U petak u Kruševcu toplo i pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 30°C.

U subotu pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab jugoistočni na severu Srbije, a na jugu severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

U nedelju i prva dva-tri dana naredne sedmice temperatura u daljem porastu i sve veća vrućina. Maksimalne temperature u nedelju do 35°C, u ponedeljak par stepeni iznad 35°C, a u utorak ponegde blizu 40°C.

Sredinom iduće sedmice se očekuje osveženje sa lokalnim pljuskovima, s tim što ređih lokalnih pljuskova može biti i u ponedeljak i utorak popodne.