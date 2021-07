METEOS: U PETAK SUNČANO, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U noći četvrtak na petak se očekuje povremena kiša i lokalni pljuskovi na istoku, u centralnim i severnim predelima Srbije. U petak nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih perioda sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jači razvoj oblaka popodne može usloviti lokalne nepogode sa gradom. Na severu i zapadu Srbije još malo niža i prijatnija temperatura nego u četvrtak, a na jugu vrlo toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni, istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 23°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 37°C na jugu Srbije, u Vranju.

U petak u Kruševcu vrlo toplo sa sunčanim periodima uz razvoj oblaka popodne koji može usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 34°C.

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu Srbije.

U nedelju i početkom iduće sedmice se nastavlja nestabilno vreme sa sunčanim intervalima i povremenom kišom i lokalno obilnim pljuskovima. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom.