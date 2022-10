METEOS: U PETAK SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

U petak nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana relativno toplo za ovo doba godine uz duže sunčane periode i malu do umerenu oblačnost na severu Srbije. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 16°C.

U petak u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 22°C.

U subotu suvo i toplo za ovo doba godine. Na severu Srbije sa više oblaka i manje sunčanih intervala, a na jugu sunčanije vreme. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 13°C, a maksimalna od 21°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 16°C.

U nedelju nekoliko stepeni niža temperatura sa sunčanim intervalima. Veći deo iduće sedmice suvo sa sunčanim periodima uz hladna jutra, a tokom dana malo toplije od proseka za prvu polovinu oktobra.