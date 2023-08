METEOS: U PETAK SUNČANO I JAKA VRUĆINA

U petak pretežno sunčano i velika vrućina. Popodne i krajem dana se očekuje lokalni razvoj oblaka na severu i zapadu Srbije uz moguće ređe lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, a popodne na severu u skretanju na severni u zoni pljuskova. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 24°C, a maksimalna od 33°C na severu Vojvodine, u Somboru do 40°C ponegde na jugu Srbije. Uveče su mogući ređi lokalni pljuskovi po Vojvodini. Temperatura u 22 sata od 22°C do 30°C.

U petak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 29°C.

U subotu izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama, najpre na zapadu i severu Srbije. Na jugu bi se zadržala velika vrućina u većem delu dana, a tek kasnije popodne i na jugu sa jakim pljuskovima. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni na severu Srbije, a na jugu umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 20°C do 26°C, maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 38°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi u većini predela. Temperatura u 22h od 17°C na severu do 23°C na jugu Srbije, pa će minimalna dnevna temperatura biti osmotrena uveče.

U nedelju u svim krajevima znatno svežije sa kratkotrajnom kišom povremeno. U ponedeljak takođe svežije od proseka uz promenljivu oblačnost i moguću kišu povremeno. U utorak i sredu sunčano uz vrlo sveža jutra i manji porast dnevne temperature. U drugoj polovini iduće sedmice sunčano i sve toplije prema današnjoj prognozi.