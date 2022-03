METEOS: U PETAK RELATIVNO TOPLO, ALI SA ČESTOM KIŠOM

U petak pretežno oblačno uz čestu pojavu kiše, naročito popodne. Biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a moguća je i pojava tkzv. žute ili prašnjave kiše, kao posledica transporta sitnog peska i prašine iz severne Afrike. Jutro će biti relativno toplo, a tokom dana na severu Vojvodine manji pad temperature, a na jugu Srbije toplije od proseka. Vetar umeren južnih pravaca,a popodne po Vojvodini u skretanju na severozapadni. Pritisak znatno ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 14°C na severu Vojvodine do 21°C u Pirotu i Dimitrovgradu. Uveče povremena kiša i malo hladnije nego prethodne noći. Temperatura u 22h od 6°C na severu do 12°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu relativno toplo i promenljivo oblačno sa čestom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 18°C. Uveče kiša.

U subotu na severu Srbije zahlađenje sa kišom, a na jugu promenljivo sa sunčanim intervalima i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar na severu Srbije umeren severozapadni, a na jugu pojačan jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C na severu Vojvodine do 10°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 7°C na severu do 18°C na jugu Srbije.

U nedelju zahlađenje u svim krajevima uz kišu, a moguća je susnežica i sneg i u nižim predelima u toku jutra i prepodneva. Popodne padavine prestaju, najpre na severu Srbije. U ponedeljak, utorak i sredu postepeno toplije sa sunčanim intervalima.