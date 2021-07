METEOS: U PETAK PRIJATNIJE, TEMPERATURA OKO 27°C

U noći četvrtak na petak prolazna kiša i lokalni pljuskovi. U petak svežije i prijatnije vreme u svim krajevima. Očekuju se sunčani periodi uz umerenu oblačnost, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu i jugu Srbije. U ostalim predelima suvo.Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 25°C u Užicu do 29°C u Negotinu.

U petak u Kruševcu svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost i sunčane periode. Moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak popodne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 27°C.

U subotu prijatno toplo, bez vrućine sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. U nedelju toplije i sunčano u prvom delu dana uz umereno naoblačenje popodne. U ponedeljak malo svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i pljuskovima, a od utorka sunčano i svakim danom sve toplije uz ponovne vrućine od srede.