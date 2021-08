METEOS: U PETAK PRIJATNIJA TEMPERATURA, DO 29°C

U petak svežije u svim krajevima i prijatnije vreme uz duže sunčane periode i slab dnevni razvoj oblaka koji se premeštaju od severozapada ka jugoistoku. Ovi oblaci mogu izazvati retku pojavu kratkotrajne kiše na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C u Somboru do 20°C u Negotinu, a maksimalna od 27°C na severu do 30°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčani periodi sa dnevni razvojem oblaka i prijatnijom temperaturom, bez vrućine. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 29°C.

U subotu pretežno sunčano i toplije nego u petak za nekoliko stepeni. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

U nedelju sunčano i vrućina uz temperaturu od 34°C do 38°C. U ponedeljak takođe vrućina, ali na severu i zapadu Srbije popodne uz razvoj oblaka i moguću pojavu lokalnih pljuskova. U utorak oko 5 stepeni niža i prijatnija temperatura.